Calciomercato Roma, contatti positivi per George: può arrivare a titolo definitivo

La Roma avanza per Tyrique George. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti delle ultime ore con gli agenti del giocatore sono stati positivi, e il classe 2006 può arrivare nella Capitale a titolo definitivo con una percentuale sulla rivendita in favore del Chelsea.
??? AS Roma had positive talks with Tyrique George’s camp in London today.
George can join AS Roma on permanent deal with heavy sell-on clause, talks are underway.
Exclusive story, confirmed. ✅??????? pic.twitter.com/kuDKGMox6B
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025