Calciomercato Roma, contatti positivi per George: può arrivare a titolo definitivo

26/08/2025 alle 23:32.
tyrique-george-2

La Roma avanza per Tyrique George. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti delle ultime ore con gli agenti del giocatore sono stati positivi, e il classe 2006 può arrivare nella Capitale a titolo definitivo con una percentuale sulla rivendita in favore del Chelsea.