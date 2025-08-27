Calciomercato Roma, contatti per Baldanzi al Verona: pista concreta

Tra i giocatori della Roma in uscita c'è anche Tommaso Baldanzi. Chiuso dall'abbondanza nel ruolo, l'ex Empoli potrebbe lasciare la squadra giallorossa e sono diverse le squadre interessate a lui in Italia. Tra queste c'è l'Hellas Verona, con il quale ci sono stati contatti proficui nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le possibilità che Baldanzi lasci la Capitale sono concrete.

Arrivano conferme anche da Filippo Biafora, che riporta come l'incontro tra gli scaligeri e l'entourage del giocatore sia stato positivo. Serve ora trovare un accordo con la Roma.

.@HellasVeronaFC, incontro con gli agenti di Tommaso Baldanzi. Possibilità concreta che il giocatore lasci la @OfficialASRoma — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2025