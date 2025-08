Calciomercato Roma, complicata la pista Fabio Silva: costi dell'operazione troppo alti

La Roma continua la sua ricerca di innesti offensivi. A Massara piace molto Fabio Silva, ma come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, la pista è complicata. Il club giallorosso, infatti, ha chiesto informazioni per l'attaccante portoghese ma il costo elevato del trasferimento rende l'affare in salita. Se dovesse uscire Dovbyk, la Roma potrebbe provare ad avvicinarsi alle richieste del Wolves, ma ad oggi l'operazione è difficile.