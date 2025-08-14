Calciomercato Roma: chieste informazioni per Fabbian. Sul giocatore anche Porto e Napoli

Non solo l'attacco, le manovre della Roma sul mercato si muovono anche intorno al centrocampo. Come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, negli ultimi giorni il club giallorosso ha chiesto informazioni per Giovanni Fabbian. Il Bologna, però, considera il giocatore centrale nel suo progetto e chiede una cifra importante per lasciarlo partire oltre che un trasferimento a titolo definitivo. Il classe 2003 piace anche a Porto e Napoli, ma quella azzurra non è una pista al momento calda.