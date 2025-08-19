Calciomercato Roma: chieste informazioni al Milan per il prestito di Jimenez

Nuovo nome per la fasce giallorosse: si tratta di Alex Jimenez del Milan. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto nella diretta del canale Youtube di Fabrizio Romano, nelle ultime settimane alcuni club hanno chiesto informazioni al Milan per il prestito del terzino classe 2005: Roma, Fiorentina, Lione e Siviglia.

Ma c'è anche un retroscena di mercato che riguarda il Napoli: il club azzurro, prima di virare su Juanlu Sanchez, ha valutato di presentare un'offerta ufficiale di circa 25 milioni per il giocatore, ma per il Milan è fondamentale e non è in vendita.