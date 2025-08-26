Calciomercato Roma, Cagliari stanco di attendere: abbandonata la pista Salah-Eddine, va avanti la trattativa per Romano

26/08/2025 alle 18:34.
amichevole-roma-cannes-salah-eddine

Il Cagliari si è stancato di aspettare la Roma per Anass Salah-Eddine. Dopo che i due club avevano trovato l'accordo per l'approdo in Sardegna in prestito con diritto di riscatto, hanno rinunciato alla pista per il terzino olandese. Il club sardo sta infatti guardando altri profili, mentre però, prosegue ancora la trattativa per il centrocampista Alessandro Romano.

 