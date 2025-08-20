Calciomercato Roma: Cagliari più avanti del Torino per Romano

Tra i possibili giocatori che potrebbero lasciare la Roma in questa sessione estiva di calciomercato c'è anche Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 ha attirato l'interesse di Cagliari e Torino in Serie A: secondo gli aggiornamenti del giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, al momento i rossoblù sono più avanti dei granata per assicurarsi Romano, sul quale la Roma vuole mantenere un controllo.

(Canale Telegram Filippo Biafora)

Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio in merito all'interesse del Cagliari per Alessandro Romano.