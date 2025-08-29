Calciomercato Roma, Brobbey e Dominguez: al momento nessuna trattativa

Continuano a circolare nomi per gli ultimi giorni di mercato della Roma. Tra i profili accostati ai giallorossi ci sono l'attaccante Brian Brobbey dell'Ajax e l'esterno Nicolás Domínguez del Bologna. Sulla questione sono intervenuti gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che nel corso di un aggiornamento su YouTube hanno chiarito che al momento non risulta nessun discorso imminente o trattativa avviata per i due calciatori.

I loro nomi restano dunque sullo sfondo, come possibili idee o opportunità, ma non come obiettivi concreti su cui la Roma stia lavorando attivamente in queste ore.

