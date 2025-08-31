Calciomercato Roma, Baldanzi ai saluti: accordo con il Verona per un prestito con diritto di riscatto a 8M, si pianificano le visite

Tommaso Baldanzi è a un passo dal lasciare la Roma per trasferirsi in prestito al Verona. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la trattativa tra i due club sarebbe ormai ai dettagli finali.
L'operazione si basa sulla formula del prestito, con la Roma che contribuirà al pagamento di una parte dell'ingaggio del giocatore. Nell'accordo, inoltre, potrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto a favore del club veneto, fissato a 8 milioni di euro. A testimonianza dello stato avanzato dell'operazione, l'Hellas Verona starebbe già pianificando le visite mediche per il trequartista.
Ulteriori conferme sulla chiusura imminente dell'affare arrivano anche dalla giornalista Eleonora Trotta, che sergnala come la cessione di Baldanzi al Verona sia sempre più vicina.
