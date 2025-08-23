Calciomercato Roma: anche l'Atalanta interessata a Magassa

Tra i nomi circolati nell'ultima settimana per rinforzare il centrocampo giallorosso c'è anche quello di Soungoutou Magassa. La Roma però non è l'unica squadra interessata al 21enne del Monaco, perché anche l'Atalanta ha messo gli occhi sul ragazzo. Nessuna offerta ufficiale da parte del club orobico, che ha però chiesto informazioni all'entourage del giocatore. Su Magassa rimangono vigili anche club di Premier League come Nottingham Forest e West Ham, i quali hanno formulato negli scorsi giorni delle offerte rifiutate dai monegaschi. La situazione rimane in divenire, anche se la Roma pare abbastanza indietro rispetto alla concorrenza, e il nome di Magassa potrebbe diventare spendibile in caso di addio di Koné, al momento scongiurato.

