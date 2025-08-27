Calciomercato Roma, ag. Gimenez: "Non lascerà il Milan, le notizie di un suo trasferimento sono false"

Nelle ultime ore il nome di Santi Gimenez era circolato anche in orbita Roma nell'ambito di un possibile scambio con Dovbyk. L'agente dell'attaccante messicano, Rafaele Pimenta, ha però escluso una sua partenza dal Milan. Queste le sue parole: "Gimenez non lascerà il Milan. Posso garantire che le notizie non sono vere. Lui resta al club".

??? Santi Gimenez’s agent Rafaela Pimenta: “Gimenez is not going to leave AC Milan”. “I can guarantee that reports are not true. He’s staying at the club”. pic.twitter.com/ejXTGlgM2u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025