Calciomercato Roma: affare chiuso per Florentino Luis al Burnley

31/08/2025 alle 08:33.
florentino-luis-benfica

Sfuma un altro obiettivo di mercato per la Roma, questa volta per quanto riguarda il centrocampo. Come scrive Gianluigi Longari, infatti, affare chiuso per il passaggio di Florentino Luis al Burnley. Il centrocampista giocherà oggi la sua ultima partita con il Benfica e poi partirà per l’Inghilterra.