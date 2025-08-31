Calciomercato Roma: affare chiuso per Florentino Luis al Burnley

Sfuma un altro obiettivo di mercato per la Roma, questa volta per quanto riguarda il centrocampo. Come scrive Gianluigi Longari, infatti, affare chiuso per il passaggio di Florentino Luis al Burnley. Il centrocampista giocherà oggi la sua ultima partita con il Benfica e poi partirà per l’Inghilterra.
Florentino Luis è del Burnley. #bfc
Il centrocampista giocherà domani la sua ultima partita con il Benfica e poi partirà per l’Inghilterra.
Affare chiuso ?
❌ pista Roma mai concreta. https://t.co/58BIYpFjsY pic.twitter.com/8RpzmPynnT
— Gianluigi Longari (@Glongari) August 30, 2025