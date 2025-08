Calciomercato Roma: accordo tra Fabio Silva e Borussia Dortmund, manca quello con il Wolverhampton

Rischia di sfumare uno dei nomi circolati nelle ultime settimane per rinforzare l'attacco della Roma. Fabio Silva infatti è vicino al Borussia Dortmund, che nelle ultime ore si è mosso per strappare l'accordo con il giocatore. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE infatti, il dirigente ed ex giocatore Sebastian Kehl si è mosso insieme al tecnico Niko Kovac presentando i piani del club giallonero, ottenendo come risposta il gradimento del portoghese per un contratto quinquennale. Ora spetta alla formazione tedesca trovare l'accordo con il Wolverhampton.

