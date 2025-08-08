Calciomercato Roma: accordo tra Cherubini e la Sampdoria. Ai blucerchiati piace anche Darboe

La Samdporia guarda in casa Roma per rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B. Come scrive il sito di calciomercato, da settimane la dirigenza blucerchiata sta parlando con i giallorossi per Luigi Cherubini, attualmente in ritiro con la Roma. L’accordo con il giocatore è stato trovato, ma manca ancora il semaforo verde di Gian Piero Gasperini. Un altro nome sul taccuino della Samp è quello di Ebrima Darboe, che ha già vestito la maglia blucerchiata da febbraio a giugno 2024. Adesso il suo nome è tornato nei radar, come possibile rinforzo low cost, magari proprio in un pacchetto con Cherubini.

(calciomercato.com)

