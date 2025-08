Calciomercato Roma, dalla Polonia: accordo totale sul contratto di Ziolkowski. Da definire gli ultimi dettagli tra i club

La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e il nome più caldo in casa giallorossa è Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 in forza al Legia Varsavia. Secondo quanto riportato dal portale polacco, la fumata bianca è davvero vicina e nella serata di ieri la società capitolina ha definito tutti i dettagli del contratto del calciatore. Il giocatore ha deciso di voler proseguire la sua carriera nella Capitale e dovrebbe firmare fino al 30 giugno 2030. Il trasferimento dovrebbe essere completato nei prossimi giorni, dato che restano soltanto da definire gli ultimi dettagli tra i due club: l'offerta dei giallorossi è di 6 milioni di euro più 1.5 di bonus e l'accordo è a un passo.

(meczyki.pl)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE