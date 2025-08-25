Calciomercato Roma: accordo con il Cagliari per il prestito di Salah-Eddine, il giocatore prende tempo. Per Sangaré Valencia in vantaggio sul Porto

25/08/2025 alle 19:48.
salah-eddine-trigoria-2

Ricky Massara al lavoro anche sulle uscite, oltre alle entrate. Per Anass Salah-Eddine Roma e Cagliari hanno trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il terzino sinistro prende tempo in attesa di capire se si può concretizzare un ritorno in Olanda. All'orizzonte imminente partenza anche per Buba Sangaré: il Valencia è in vantaggio sul Porto per il laterale. 