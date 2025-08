Calciomercato Roma, Abdulhamid al Lens: prestito con diritto e controriscatto

Dopo appena una stagione nella Capitale, si conclude, almeno per il momento, l'avventura di Saud Abdulhamid con la maglia della Roma. L'esterno arabo si trasferisce in prestito al Lens, in Francia. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del club francese. La Roma, però, non perde il controllo totale sul calciatore, mantenendo un'opzione di controriscatto. Il club di Ligue 1 ha superato la concorrenza del Tolosa, presentando un'offerta ritenuta più vantaggiosa.

Abdulhamid era arrivato a Trigoria solo un anno fa a fronte di un investimento di 2,5 milioni di euro più 0,5 milioni di bonus.

