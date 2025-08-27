Calciomercato: il Villarreal vira su Mikautadze

Con Artem Dovbyk uscito quasi definitivamente dai radar, il Villarreal ha un nuovo obiettivo per l'attacco. Come scrive il giornalista Sacha Tovalieri, Georges Mikautadze è l'obiettivo principale degli spagnoli, che hanno già presentato un'offerta ufficiale al Lione. Il Villarreal investirà il tesoretto ricavato dalla cessione di Yeremi Pino al Crystal Palace.