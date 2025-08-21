Calciomercato, il Besiktas spinge per Laurienté: accordo trovato con il giocatore

21/08/2025 alle 22:03.
lauriente

Nelle ultime ore il Besiktas ha puntato con forza Armand Laurienté. Il francese del Sassuolo, secondo quanto riporta Nicolò Schira, avrebbe trovato un accordo con il club turco sulla base di un quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Manca ancora l'intesa con il club neroverde, che chiede 20 milioni per liberare l'esterno ex Lorient: l'offerta dei bianconeri di Istanbul è ferma a 17 milioni. Il Besiktas è da molti visto come il club antagonista della Roma per la corsa a Jadon Sancho.