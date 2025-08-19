Calciomercato: fatta per Echeverri in prestito secco al Bayer Leverkusen. Ingaggio pagato dai tedeschi

Claudio Echeverri ha trovato la sua nuova destinazione. Il talento argentino classe 2006 era stato per diversi giorni obiettivo della Roma per il reparto avanzato. Come riportato da Matteo Moretto, il ragazzo giocherà la prossima stagione al Bayer Leverkusen. Come riportato da Fabrizio Romano, i due club hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'attaccante con la formula del prestito secco. Nessuna opzione di riscatto in favore dei tedeschi, che copriranno interamente lo stipendio dell'argentino.

?? Claudio Echeverri to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed with Manchester City for straight loan. No buy option clause, salary covered by Leverkusen and Echeverri on his way for medical already tonight. El Diablito will play under ten Hag, as @MatteMoretto reported. pic.twitter.com/lzI3ZmYATh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Come spiegato anche da Filippo Biafora, Echeverri ha sempre rifiutato il Girona, dando apertura alla Roma. I giallorossi, però, non aprivano al prestito secco senza l'inserimento di un diritto di riscatto.

Trattativa ormai in chiusura confermata anche da Florian Plettenberg di Sky Sports DE.