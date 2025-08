Dopo le due esperienze in prestito nella passata stagione con Atalanta e Fiorentina, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare nuovamente in Serie A. L'ex Roma, come scrive il portale di calciomercato, piacerebbe a Genoa, Udinese e Bologna, anche se nessuno di questi club è ancora entrato in contatto con i dirigenti turchi o l'entourage del giocatore.

(footmercato.net)

