Bologna, Di Vaio: "C'è stata una chiacchierata con la Roma per Dominguez, ora tutto fermo per la partita"

DAZN - Tra i nomi accostati alla Roma sul mercato per rinforzare il reparto offensivo c'è anche quello di Benjamin Dominguez del Bologna. Prima della sfida col Como il ds dei club rossoblù, Marco Di Vaio, ha parlato della situazione dell'argentino: "L'idea è di non far nulla in entrata. Per quanto riguarda in uscita stiamo valutando alcuni profili per farli uscire e giocare. Per Dominguez c'è stato un interessamento della Roma, una chiacchierata e in questo momento è tutto fermo perché siamo concentrati su questa gara complicata".