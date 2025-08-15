LIVE - Calciomercato Roma, Koné resta in giallorosso: Friedkin decisivi, comunicato formalmente il 'no' all'Inter

Sono ore davvero caldissime per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita della Roma e una delle principali trattative vede come protagonista Manu Koné, il quale è nel mirino dell'Inter. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'affare.

LIVE

22:28 - Come riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com, la decisione di trattenere Koné arriva su richiesta di Gasperini. Il tecnico lo considera un calciatore fondamentale nel suo gioco.

La decisione della #Roma di tenere #Koné arriva su richiesta di Gasperini, che lo considera fondamentale nel nuovo progetto ?????#calciomercato pic.twitter.com/ieJ4Z0wk2z — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) August 15, 2025

20:52 - Sembrava fatta, non si farà: niente Inter per Manu Koné. Il centrocampista francese non solo non si trasferirà a Milano, ma certamente rimarrà alla Roma. Per precisa volontà dei Friedkin, che nonostante il via libera del tecnico Gasperini, disposto a sacrificare Koné pur di incassare il tesoretto necessario per affondare sui colpi Sancho e Bailey, hanno tolto l'ex Gladbach dal mercato. A seguito di una valutazione più approfondita, basata anche sulla reazione della piazza all'ipotetico addio del francese. [...] L'accordo tra società pressoché raggiunto, quello tra Inter e giocatore pure, dopo che il ds giallorosso Massara aveva dato il via libera ai nerazzurri per trattare con il calciatore stesso. [...]

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

19:55 - Come confermato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, i Friedkin - che non avevano ancora preso una decisione definitiva su Koné - sono stati di nuovo decisivi. La proprietà ha registrato gli umori della piazza e ha deciso di bloccare tutto.

#Friedkin di nuovo decisivi. La proprietà ha registrato gli umori della piazza. Ecco perché non era ancora stata presa una decisione su #Koné https://t.co/M9DVJh2UKX — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 15, 2025

19:51 - Come riportato da Fabrizio Romano, l'intervento dei Friedkin è stato decisivo e la proprietà ha scelto di tenere Koné. I proprietari del club giallorosso hanno comunicato formalmente all'Inter la decisione di respingere la proposta. Inoltre il centrocampista francese è considerato da Gasperini un giocatore chiave per il nuovo progetto tecnico.

?⚠️ AS Roma owners Friedkin family want to keep Manu Koné after official approach made by Inter on Thursday. Gasperini told the club he considers Koné as key player for his project. Inter approach has been rejected. ❌ pic.twitter.com/uZOYUNtV4J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

??? AS Roma informed Inter also with formal club to club communication about decision to reject approach for Manu Koné. Friedkin family considers Koné not for sale after Gian Piero Gasperini indicated Manu as crucial player. pic.twitter.com/M31Ysn5DTM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

19:49 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, ai Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che l'eventuale cessione di Koné sia stata accostata all'investimento riguardante i due esterni offensivi. Inoltre la reazione dei tifosi della Roma sui social ha fatto la differenza. Il club giallorosso si era mosso a prescindere per il doppio acquisto in attacco e nel pomeriggio la proprietà ha comunicato al direttore sportivo Massara di interrompere qualsiasi collegamento con l'Inter.

Vicenda #Koné: ai #Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che sia stata accostata la sua cessione agli investimenti sul doppio esterno offensivo. La reazione social dopo qualche sortita mediatica ha fatto la differenza. Perché sul doppio esterno la #Roma si era mossa ancor… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 15, 2025

19:45 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, Manu Koné alla Roma. Come riportato da Sky Sport, è fumata nera nella trattativa tra i giallorossi e l'Inter per il passaggio del francese in nerazzurro. Non ci sono infatti le condizioni per chiudere la trattativa tra le due squadre. La mancata cessione del centrocampista all'Inter non riguarda comunque le trattative per Sancho e Bailey: i giallorossi proveranno infatti in queste ore a chiudere il doppio colpo per l'attacco.

La @OfficialASRoma ha deciso di tenere Koné: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l'@Inter @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 15, 2025

19:30 - Come svelato da Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport, l'Inter si è semplicemente informata su Koné ma non ha presentato alcuna offerta. Inoltre al momento la Roma non è disposta a cederlo.