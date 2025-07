Verona-Virtus Arena: Ghilardi non convocato. Zanetti: "Escluso per delle valutazioni"

Niente amichevole per Daniele Ghilardi. Il centrale del Verona, vicino a vestire la maglia giallorossa in questa sessione di calciomercato, non prenderà parte al test che la squadra di Paolo Zanetti affronterà alle 17.30 contro la Virtus Arena. Il difensore classe 2003 non figura né tra i titolari né tra i giocatori in panchina convocati per l'ultima amichevole del ritiro estivo gialloblù.

HELLAS VERONA: Montipò, Frese, Ebosse, Valentini, Sarr, Niasse, Giovane, Bernede, Suslov, Nunez, Tchatchoua.

A disposizione: Perilli, Tonioli, Magro, Oyegoke, Calabrese, Agbonifo, Mitrovic, Vermesan, Livramento, Fallou, Yellu, Slotsager, Kastanos, De Battisti, Szimionas, Charlys, Ajayi, Cisse.

(hellasverona.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Al termine della partita Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa e si è soffermato sulla mancata convocazione di Daniele Ghilardi. Ecco le sue parole: "Per quanto riguarda Ghilardi oggi abbiamo deciso di non farlo giocare perché in questo momento stiamo facendo delle valutazioni. Ho preferito mettere dentro Nunez, che ha già dimostrato di essere un giocatore importante".

Ad oggi il terzetto di difesa è quello titolare?

"Ad oggi sì. Se parte Ghilardi entra un potenziale titolare, se resta se la gioca con gli altri. Vogliamo avere quattro giocatori esperti e due giovani che possono giocare. In questo momento siamo questi, tre giocatori che si sposano bene e che hanno esperienza e qualità. Si parte da lì, la squadra deve essere sorretta da una difesa che regge e fa ripartire".