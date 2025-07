UFFICIALE: Plaia ceduto a titolo definitivo all'Atalanta (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: Matteo Plaia è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il difensore centrale classe 2006 lascia la Roma a titolo definitivo e si aggrega alla formazione Under 23 della Dea. Ecco la nota: "Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Roberto Plaia. Nato a Bruxelles il 29 marzo 2006, ma di nazionalità italiana, Plaia è un difensore centrale dotato di importanti caratteristiche fisiche. È cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha completato tutta la trafila fino alla Primavera. Con i giallorossi ha conquistato il titolo nazionale U17 e la Supercoppa Primavera 2023/24. Nella scorsa stagione ha mosso i primi passi tra i professionisti, collezionando 14 presenze in Serie C al Perugia. Con la maglia della Nazionale vanta 15 presenze complessive tra le selezioni U17, U18 e U19. La Società dà il benvenuto a Matteo, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia nerazzurra".

(atalanta.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE