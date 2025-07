Ufficiale: Graziani è un giocatore del Pescara (COMUNICATO)

Leonardo Graziani è un nuovo giocatore del Pescara. L'ufficialità del trasferimento arriva direttamente dai canali ufficiali del club abruzzese:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leonardo Graziani, proveniente dalla AS Roma. Centrocampista classe 2005 e già capitano della formazione Primavera giallorossa, Graziani ha firmato un contratto triennale con il club biancazzurro, con opzione per il prolungamento fino al 2029. Talentuoso, dinamico e dotato di grande personalità, Leonardo Graziani approda a Pescara con un curriculum di assoluto rilievo. Con la maglia della Primavera della Roma ha collezionato 58 presenze, realizzando 18 gol e servendo 8 assist, numeri che lo hanno reso uno dei principali protagonisti offensivi del gruppo. Sua anche la doppietta nella semifinale scudetto persa con la Fiorentina. A Leonardo va il benvenuto da parte di tutta la famiglia del Pescara Calcio e l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni in maglia biancazzurra.

Benvenuto Leonardo!"

(pescaracalcio.com)

VAI ALLA NOTA DEL CLUB