Torino, Vagnati: "Avevamo un accordo con la Roma per Terlizzi e Romano, vedremo se si potrà fare più avanti"

A margine dell'evento "Colpi da Maestro" organizzato a Rimini, il ds del Torino Davide Vagnati ha commentato l'attuale situazione della propria squadra, con un appunto sulla trattativa temporaneamente sfumata per i giovani Terlizzi e Romano della Roma. Queste le sue parole: "Avevamo un accordo, vedremo se si potrà fare più avanti. Loro avevano una scadenza in oggi, ma noi non avevamo nessun tipo di interesse in questo".