Soulé al lavoro in palestra: seduta incentrata su forza e reattività (VIDEO)

Matias Soulé continua a lavorare per presentarsi al massimo della forma fisica in vista del raduno fissato il 13 luglio al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. L'esterno argentino si sta allenando con la Fit and Football Training di Simone Libianchi e Gianluca Lazzarini e oggi ha svolto una seduta incentrata su forza e reattività. Nella stessa struttura è seguito anche Manuel Scacchi, classe 2007 della Roma.

?? Matias #Soulé continua a lavorare in vista del raduno a Trigoria ? ? Ecco l'allenamento del numero 18 incentrato su forza e reattività ?#ASRoma pic.twitter.com/o0Nx11gmfx — laroma24.it (@LAROMA24) July 3, 2025