Calciomercato Roma, Ferguson è atterrato: circa 70 tifosi ad attenderlo all'aeroporto (VIDEO)

È il giorno di Evan Ferguson. Il nuovo attaccante della Roma sta per sbarcare all'aeroporto di Ciampino per dare ufficialmente inizio alla sua avventura in giallorosso.

Ad accogliere il centravanti è presente un gruppo di tifosi, circa 70, che si sono radunati al terminal degli arrivi per riservargli il primo benvenuto della Capitale. L'attaccante si sottoporrà poi alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club e mettersi a disposizione di mister Gasperini.

I tifosi in attesa dell'attaccante:



Spunta una bandiera del Marocco tra i tifosi in attesa:

I cori dei tifosi giallorossi, mentre attendono il centravanti: