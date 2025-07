Punto mercato: cautela su Wesley, difficile l'arrivo entro questa settimana. Più facile Ghilardi, Hermoso da valutare. Nessuna novità su Dybala

Tra i giocatori seguiti dalla Roma sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione c'è Wesley del Flamengo, ieri notte in gol nella vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Bragantino. Da Trigoria trapela cautela per i tempi di ingaggio del terzino destro: oltre all'attesa per l'ufficialità del suo sostituto al Flamengo, sembrerebbe ci sia qualche dettaglio da sistemare sul contratto tra il giocatore e la Roma. Per questo difficilmente il laterale arriverà nella Capitale entro questa settimana. Invece, è più semplice la trattativa per Daniele Ghilardi del Verona.

Sempre in difesa Gasperini ha intenzione di testare Mario Hermoso, rientrato dopo il prestito al Bayer Leverkusen, in questo pre-campionato: l'allenatore, considerando l'esperienza e la duttilità dello spagnolo, vuole giudicarlo sul campo prima di darne una valutazione definitiva.

Per quanto riguarda Pierluigi Gollini, non è stato trovato l'accordo tra il portiere e la Cremonese mentre tra i club non c'era alcun problema per l'intesa. Il giocatore, comunque, resta in uscita e, in caso di addio, la Roma tornerà sul mercato per cercare un altro portiere.

La Roma, inoltre, è alla ricerca di un giocatore in attacco e al momento non c'è bisogno di effettuare uscite per intervenire ulteriormente sul mercato in entrata. Invece, non interessa Marc Bernal del Barcellona che nelle ultime ore era stato accostato ai giallorossi.

Infine, capitolo Paulo Dybala: a Trigoria c'è grande apprezzamento per le condizioni fisiche in cui l'argentino è rientrato post infortunio e vacanze, ma non c'erano dubbi essendo considerato un campione. Non ci sono, invece, novità sull'eventuale rinnovo di contratto.

LR24