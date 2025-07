Nuova avventura per Renato Marin dopo la fine della sua esperienza alla Roma a naturale scadenza del contratto. Il portiere classe 2006, come già noto, ha firmato per il Paris Saint-Germain un contratto che lo legherà ai francesi fino al 2030. "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'ingaggio di Renato Marin. Il portiere diciannovenne ha firmato con il Club fino al 2030", la nota su Instagram del Psg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Saint-Germain (@psg)