Paredes è tornato a Roma. Di Maria: "So quanto desidera tornare al Boca Juniors"

Leandro Paredes è rientrato nella Capitale insieme a Paulo Dybala e ora è tempo di confrontarsi con il club giallorosso per definire il suo futuro. Il Boca Juniors spera in uno sconto sul cartellino per definire il suo ritorno in Argentina. Il suo compagno di nazionale Angel Di Maria ha parlato di questo nella conferenza stampa di presentazione al Rosario Central: "Dipenderà dai numeri, dalla burocrazia, ma posso garantire che gli piacerebbe tornare al Boca. Dipenderà da molte cose, come è successo a me l'anno scorso. Ma so quanto desidera tornare".

