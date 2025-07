Napoli, ufficiale: dall'Udinese arriva Lucca in prestito con obbligo di riscatto (COMUNICATO)

Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli. L'attaccante classe 2000 arriva dall'Udinese in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di circa 35 milioni di euro. L'ex Ajax era stato fortemente accostato anche alla Roma, che però ha deciso di virare su Evan Ferguson del Brighton. Dopo De Bruyne e Noa Lang, nuovo importante rinforzo per Antonio Conte. A rendere l'operazione ufficiale è stato lo stesso Napoli tramite un comunicato apparso sul loro sito web.

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall'Udinese Calcio".

(sscnapoli.it)

