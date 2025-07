Mechelen, ufficiale: Golic è un nuovo giocatore del club belga (COMUNICATO)

Tra i tanti addii formalizzati quest'estate nella Roma Primavera, c'era anche Lovro Golic. Il difensore sloveno non ha voluto rinnovare il suo contratto con i giallorossi e ha scelto il Belgio. Il classe 2006 ha infatti firmato con il Mechelen, club che milita nella Pro League belga. Ad ufficializzare il suo arrivo a parametro zero, è stata la stessa compagine tramite un comunicato apparso sul loro sito.

"Il KV Mechelen si è assicurato il quinto acquisto estivo: Lovro Golic (19). Il nazionale giovanile sloveno arriva a parametro zero dall'AS Roma e firma un contratto quadriennale con il Geel-Rood. Golic è un difensore che può giocare sia come centrale sinistro che come centrale destro. Con i suoi 1,93 m, aggiunge subito una stazza considerevole alla nostra squadra. Aggiungete a questo alcuni anni di formazione italiana presso l'accademia calcistica dell'AS Roma e otterrete un profilo molto ambito. Geel-Rood ha superato molte squadre europee con il progetto presentato a Golic".

