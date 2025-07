Lecce, Sticchi Damiani frena Krstovic: "Non abbiamo l'esigenza di cedere"

Nel corso di un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato anche delle possibilità che il club venda alcuni pezzi pregiati come Nikola Krstovic, inseguito anche dalla Roma. "In questa fase del mercato c’è sempre l’abitudine di bollare ogni situazione. Invece ci sono dinamiche che vanno trattate singolarmente. Occorre vedere se c’è l’interesse di qualche club importante e se c’è voglia, da parte loro, di misurarsi altrove. Noi, a ogni modo, non abbiamo esigenza di cedere", le parole del numero uno salentino.

(Corriere del Mezzogiorno)