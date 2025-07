Idea Taylor. Incursioni e gol come piace a Gasp: Roma avanti tutta

Sta per nascere la nuova Roma "americana" di Gian Piero Gasperini. [...] Quattro, cinque acquisti di "livello internazionale" (come detto da Gasp in conferenza) e in linea con le ambizioni dei proprietari texani. [...] E una delle pedine che il club sta valutando attentamente in queste ore è Kenneth Taylor dell'Ajax per dare spinta ad un centrocampo che saluterà Paredes (imminente il passaggio al Boca) e che ha bisogno di un elemento da doppia cifra. [...] Taylor [...] incarna queste caratteristiche e i suoi sono stati numeri importanti nell'ultima stagione con Farioli ad Amsterdam: 50 presenze e 15 gol tra campionato e coppe. [...] Il prezzo del cartellino si aggira sui 25-30 milioni, mentre lo stipendio sarebbe ampiamente alla portata. [...]

Il gioco del centrocampista è fatto come piace a Gasp di dinamismo e inserimenti, appunto, proprio come l'altro grande candidato a vestire la maglia giallorossa, Matt O'Riley del Brighton, che ha già dato la sua disponibilità. [...] Più difficile, invece, l'arrivo di Franck Kessié. [...] Lo stipendio dell'ivoriano (seppur tagliato rispetto ai 12 milioni arabi) è considerato troppo pesante e non in linea col progetto. [...] Da rinforzare ci sono poi le due fasce, con Maxim De Cuyper e Wesley del Flamengo in pole. [...] Prima, però, la parola alla difesa. [...] L'obiettivo numero 1 resta John Lucumì, per il quale il Bologna però non vuole abbassare le pretese (28 milioni). [...] Sul fronte delle punte, nel frattempo, al momento dovrebbe restare solo Dovbyk. [...]

(gasport)