Flamengo, un altro infortunio in difesa: ko Danilo. La Roma resta in attesa per Wesley, ma i brasiliani vogliono prima trovare un sostituto

Un aggiornamento dal Brasile fornisce un ulteriore contesto sulla trattativa che dovrebbe portare Wesley alla Roma. Mentre i giallorossi attendono il via libera definitivo per il terzino, il Flamengo deve fare i conti con una nuova emergenza in difesa. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Trecca, il difensore del club brasiliano Danilo ha infatti subito una lesione alla coscia destra. Nell'importante sfida contro il Fluminense, il Flamengo aveva dovuto adattare un centrale nel ruolo di terzino sinistro, visti gli infortuni di Ayrton Lucas e Alex Sandro.

Quest'ulteriore infortunio non modifica l'accordo già raggiunto tra la Roma e il Flamengo per Wesley, ma chiarisce ulteriormente la posizione del club di Rio de Janeiro. La nuova defezione, infatti, si aggiunge a un reparto già in difficoltà e sottolinea la necessità per il Flamengo di assicurarsi un elemento in difesa prima di poter formalizzare la cessione del suo terzino alla Roma.

Lesione alla coscia destra per #Danilo. Ennesima tegola in difesa per il #Flamengo, che nella sfida contro il #Fluminense aveva adattato un centrale nel ruolo di terzino sinistro per sopperire alle assenze di Ayrton Lucas e Alex Sandro, lasciando #Wesley in panchina #Roma #ASRoma — daniele trecca (@danieletrecca) July 21, 2025