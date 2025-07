Flamengo-Sao Paulo: Wesley convocato per la sfida (FOTO)

Alle 21:30 Flamengo e Sao Paulo scenderanno in campo per affrontarsi. Figura tra i convocati l'obiettivo numero uno di Gasperini e Massara per la fascia destra, Wesley. L'esterno è presente nel gruppo nonostante i contatti fra i due club per il suo trasferimento, addirittura è il giocatore scelto nella foto di lancio della lista.

Alô, Nação! Confira os relacionados do Mengão para a partida de hoje contra o São Paulo pela 13ª rodada do @brasileirao no @maracana! VAMOS, FLAMENGO!#Matchday #FLAxSPO pic.twitter.com/uxoqySZOw5 — Flamengo (@Flamengo) July 12, 2025