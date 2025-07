Da titolare a novanta minuti in panchina, nel giro di pochi giorni: la scelta di ieri del tecnico del Flamengo sembra qualcosa più di un indizio di mercato. Nel sentitissimo match fra Flamengo e Fluminense, giocato questa notte, Wesley, l'obiettivo giallorosso per la fascia destra, è rimasto in panchina per 90'.