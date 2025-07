Femminile, si presenta Heatley: "Un onore vestire questa maglia, pronta a lavorare sodo" (VIDEO)

Prime parole da giocatrice giallorossa per Wynona Heatley, nuovo acquisto della Roma Femminile, intervistata dai canali ufficiali del club. La giocatrice australiana ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: "La Roma è un club con una storia incredibile e la squadra femminile ha molto successo, quindi è un onore essere qui e non vedo l'ora di iniziare".

Winnie sarà la prima calciatrice australiana a indossare la maglia della Roma: "Sono un po' sorpresa di essere la prima. So che gli australiani amano l'Italia e amano Roma, quindi sì, potrei non essere l'ultima". La nuova giallorossa si è poi descritta tecnicamente, rivelando la sua doppia anima: "Direi che sono una giocatrice a cui piace giocare la palla. Mi piace molto avere il pallone e creare gioco, da qualsiasi posizione in campo, ma sono anche molto orgogliosa della mia fase difensiva, del mantenere la porta inviolata e di lavorare sodo".

Infine, ha fissato i suoi obiettivi personali e di squadra per la prossima stagione: "Penso che questa stagione per me consisterà nel cercare di inserirmi nella squadra e di migliorare il più possibile, in modo da poter aiutare questa squadra a trovare, si spera, altri successi".

?️ La prima intervista in giallorosso di Winonah Heatley#ASRomaFemminile pic.twitter.com/naKFf4k51n — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) July 9, 2025