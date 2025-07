Il futuro di Rui Patricio potrebbe essere nuovamente in Serie A. L'ex portiere della Roma è attualmente svincolato dopo l'esperienza negli Emirati Arabi Uniti all'Al-Ain ed è in cerca di un nuovo club. Come riportato da Alfredo Pedullà, l'estremo difensore sta valutando diverse offerte ed è stato proposto anche al Napoli: la società partenopea apprezza Rui Patricio e nei prossimi giorni è attesa la decisione definitiva.

