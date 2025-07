Calciomercato Roma: Wesley rifiuta lo Zenit, vuole i giallorossi. Trattativa in corso col Flamengo

Prosegue la ricerca della Roma dei rinforzi da regalare a Gian Piero Gasperini. Secondo gli aggiornamenti del giornalista Fabrizio Romano, Wesley ha rifiutato la proposta dello Zenit San Pietroburgo e vuole la Roma. Il club giallorosso e il brasiliano, individuato come innesto sulla fascia destra, hanno raggiunto un'intesa. Ora la Roma prosegue la trattativa col Flamengo per discutere del prezzo e dell'accordo.

??? Wesley has turned down Zenit St Petersburg proposal as he wants AS Roma, personal terms fully agreed with Italian side.

AS Roma and Flamengo remain in talks over fee and deal structure. Negotiations underway.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025