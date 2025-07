Calciomercato Roma, Wesley prima scelta: si tratta sul prezzo. O'Riley per il centrocampo

Ceduto Tammy Abraham, operazione in uscita prioritaria, la Roma dà ufficialmente il via alle manovre in entrata per costruire la squadra da affidare a Gian Piero Gasperini. Il nome in cima alla lista per la fascia destra, come riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", è quello di Wesley, terzino del Flamengo. I giallorossi hanno già avviato i contatti per il calciatore brasiliano, un profilo particolarmente gradito al nuovo tecnico che lo voleva portare all'Atalanta già nella passata stagione. L'ostacolo principale è rappresentato dall'alta richiesta economica del club brasiliano, ma la Roma è al lavoro per trattare e cercare di chiudere l'operazione a un prezzo ritenuto più opportuno.

Le attenzioni della dirigenza non si limitano però alla corsia esterna. Per rinforzare il centrocampo, infatti, piace molto il profilo di Matt O’Riley, centrocampista in forza al Brighton.

(gianlucadimarzio.com)

