Calciomercato Roma: ultimi dettagli per Ferguson, l'obiettivo è farlo arrivare domani

Inizia a prendere forma il mercato in entrata della Roma: dopo Neil El Aynaoui, atteso questa sera nella Capitale, i giallorossi lavorano per l'arrivo di Evan Ferguson. L'attaccante si trasferirà dal Brighton in prestito con diritto di riscatto: i due club stanno definendo gli ultimi dettagli e l'obiettivo di Massara è farlo arrivare in città già domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Secondo i giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il diritto di riscatto di Evan Ferguson dal Brighton è fissato a 40 milioni di euro. Come aggiunge Romano, inoltre, l'attaccante ha preferito la Roma ad altri club interessati.

??? Evan Ferguson to AS Roma, here we go! Deal agreed with Brighton on initial loan with €40m buy option clause.

Ferguson preferred Roma ahead of several clubs keen and the agreement is now verbally between all parties, #BHAFC approved.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025