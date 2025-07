Calciomercato Roma: tra le priorità anche un centrocampista difensivo

Non solo Ferguson e Wesley, che sembrano ormai prossimi a vestire la maglia della Roma. La dirigenza giallorossa infatti, come riporta Eleonora Trotta, ha inserito tra le priorità, oltre al difensore Ghilardi, anche un centrocampista con caratteristiche difensive; un profilo che possa agire come faceva Marten de Roon all'Atalanta.