Calciomercato Roma, tentativo in extremis per il classe 2008 Ahanor: offerti 15 milioni più 5 di bonus. 'No' dell'esterno e visite mediche con l'Atalanta (FOTO)

La Roma sta preparando la rivoluzione sulle fasce e nelle ultime ore si è resa protagonista di un tentativo in extremis. Come svelato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, il club giallorosso ha offerto 15 milioni di euro più 5 di bonus per acquistare Honest Ahanor del Genoa. L'esterno classe 2008 ha però rifiutato e ora si trova a Bergamo per effettuare le visite mediche con l'Atalanta, che ha sborsato 16 milioni più 4 di bonus. Decisiva, quindi, la volontà del calciatore.

