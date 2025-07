Calciomercato Roma: tentativo del Benfica per Dybala

Nonostante si sia presentato in buone condizioni al ritiro di Trigoria, il pesante contratto di Paulo Dybala non lo pone tra gli incedibili della Roma. E l'argentino potrebbe avere mercato all'estero. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di TMW infatti, il Benfica sarebbe pronto a fare un tentativo per la Joya. Una vera e propria trattativa ancora non c'è, ma il club lusitano avrebbe comunicato all'agente del giocatore di essere pronto a formulare un'offerta.

