Calciomercato Roma, stallo nell'affare Ghilardi: manca l'accordo tra i club su un bonus da 300.000 euro

Resta bloccata la trattativa tra la Roma e l'Hellas Verona per Daniele Ghilardi. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, i due club non hanno ancora raggiunto l'accordo a causa di un bonus da 300.000 euro preteso dagli scaligeri. Al momento la società giallorossa non ha accontentato la richiesta e ha stabilito un budget di massimo 10.5 milioni per questa operazione. L'ultima offerta dei capitolini corrisponde proprio a questa cifra e, per raggiungere la fumata bianca, è necessario che l'Hellas Verona faccia un passo indietro o che la Roma alzi la proposta.

(Sky Sport)