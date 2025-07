Calciomercato Roma: sorpasso Lens sul Tolosa per il prestito di Saud Abdulhamid

Saud Abdulhamid è destinato a lasciare la Roma in prestito nei prossimi giorni. Il Tolosa sembrava essere favorito per accogliere il terzino saudita, ma nelle ultime ore è arrivato il sorpasso del Lens, come riportato dall'esperto di mercato di Footmercato Santi Aouna. Tra le dirigenze dei due club giallorossi i rapporti sono buoni, come dimostrato anche una decina di giorni fa dall'arrivo a Roma di El Aynaoui, dunque il Lens potrebbe chiudere l'operazione nelle prossime ore.

????? #Ligue1 | ? Comme révélé sur @footmercato, Lens s'apprête à accueillir Saud Abdulhamid en prêt ❗️Toulouse était en pôle position mais les lensois ont su renverser la tendance ces dernières heures Avec @sebnondahttps://t.co/iCIHesMKgW https://t.co/KH7fbB6HLr pic.twitter.com/DNOswab1rL — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 31, 2025