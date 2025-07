Calciomercato Roma, sondaggi per Dovbyk: non è considerato incedibile, la richiesta è di 40 milioni

Novità sul futuro di Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Roma non considera incedibile il centravanti ucraino e ha fissato il prezzo per una sua eventuale cessione. Di fronte ai sondaggi arrivati per il giocatore, la società giallorossa non ha chiuso la porta a un suo possibile addio. Al contrario, il club ha stabilito una valutazione chiara: per lasciar partire Dovbyk servirà un'offerta da 40 milioni di euro.

La Roma, dunque, è disposta ad ascoltare le proposte e il mercato attorno all'attaccante è da considerarsi attivo e aperto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si concretizzeranno i presupposti economici per vedere Dovbyk lontano dalla Capitale.